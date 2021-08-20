Всемирно известный пианист Николай Луганский выступит в Донецке

Впервые в Донецк Николай Луганский приехал в 2016 году. Фото: Донецкая государственная академическая филармония

На сцене Донецкой государственной академической филармонии состоится концерт пианиста с мировым именем, народного артиста Российской Федерации Николая Луганского.

— В Донецкой филармонии Николай Львович вместе с донецким симфоническим оркестром исполнит фортепианные концерты Сергея Прокофьева и Сергея Рахманинова. Билеты уже поступили в продажу и уверенно расходятся! 5 лет назад Николай Луганский уже выступал в Донбассе и, конечно, покорил донецкую публику своим искусством! — отметил ранее в социальных сетях генеральный директор-художественный руководитель Донецкой филармонии Александр Парецкий.

Как сообщается на сайте филармонии, концерт Николая Луганского состоится 29 октября, начало назначено на 18.00.

Николай Луганский известен далеко за пределами России. Он выступал в чем более 40 странах и 150 городах. В Донецк он приезжает с концертами с 2016 года.

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