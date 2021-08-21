В ДНР пройдут совместные учения силовых и других ведомств

В ДНР проверят эффективность действий различных ведомств по разрешению кризисных ситуаций Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Глава ДНР Денис Пушилин объявил о проверке с 23 по 27 августа эффективности совместных действий силовых и гражданских ведомств Республики. Об этом сообщается на официальном сайте руководителя Республики.

- Официальный Киев продолжает демонстрировать нестабильность политического курса и усугублять и без того непростую ситуацию в Донбассе. Принимая во внимание имеющиеся факты и разведданные, считаю целесообразным провести в период с 23 по 27 августа очередную проверку эффективности совместных действий МЧС, МВД, МГБ, Министерства здравоохранения и Министерства транспорта по разрешению кризисных ситуаций в случае возможных внешних угроз со стороны Украины, – заявил Денис Пушилин.

Кстати, не исключено, что в ближайшее время Киев попытается обострить ситуацию в Донбассе. Это произойдет после визита канцлера ФРГ Ангелы Меркель на Украину 22 августа. И накануне поездки Владимира Зеленского в США, где на 31 августа намечена встреча с президентом Джо Байденом.

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