Спасатели ДНР и ЛНР создали совместную комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций

Подписи под соглашением поставили руководители МЧС ДНР и ЛНР Алексей Кострубицкий и Евгений Кацавалов. Фото: МЧС ДНР

Вчера, 19 августа, в Луганске было подписано соглашение между спасательными ведомствами ДНР и ЛНР о создании совместной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Свои подписи под документом поставили руководители МЧС ДНР и ЛНР Алексей Кострубицкий и Евгений Кацавалов. Об этом сообщили в пресс-службе спасательного ведомства ДНР.

— Мы готовы делиться имеющимся у нас опытом по всем вопросам, а также готовы всегда прийти на помощь братьям-спасателям и жителям Луганской Народной Республики. Я уверен в том, что реализация соглашении будет способствовать развитию долгосрочных партнерских отношении между нашими ведомствами, — отметил Алексей Кострубицкий.

Также во время этого торжественного события были представлены председатели совместной комиссии. С луганской стороны – первый заместитель министра МЧС ЛНР Дмитрий Радионов, а с донецкой стороны – главный государственный инспектор по пожарному надзору Дмитрий Костямин.

За комиссией была закреплена инструкция по взаимодействию спасательных ведомств Республик при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций, пожаров, аварий и ликвидации последствий стихийных бедствий.

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