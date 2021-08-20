Машина превратилась в груду металлолома: В ЛНР произошла страшная авария

Автомобиль сначала врезался в дерево, а после налетел на железобетонный столб. Фото: МЧС ЛНР

19 августа в Стаханове на улице Хмельницкого произошла страшная авария. Водитель «Volkswagen Passat B6» не справился с управлением. Он выехал за пределы проезжей части, врезался сначала с деревом, а после в железобетонный столб. Об этом сообщили в пресс-службе министерства чрезвычайных ситуаций ЛНР.

Спасателей к месту происшествия вызвали сотрудники полиции. Им понадобилась помощь в деблокировке тела водителя автомобиля. К месту происшествия, на ул. Хмельницкого, прибыл дежурный караул пожарно-спасательной части №22.

Машина получила повреждения боковой и передней частей, а также крыши. В результате чего она стала похожа на груду металлолома. Конструкции машины зажали внутри водителя, который вследствие аварии скончался на месте от полученных травм, несовместимых с жизнью.

При помощи буксировочного троса и гидравлического аварийно-спасательного инструмента «Спрут» спасатели сначала перевернули автомобиль, а после вытащили из него тело погибшего мужчины.

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