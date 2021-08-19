Российская вакцина помогла снизить уровень смертности от COVID-19 в ЛНР

Главная особенность новой российской вакцины «Спутник лайт» в том, что она не требует введения второго компонента и вырабатывает быстрый иммунный ответ организма Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Про эффективность внедренных в ЛНР противоэпидемических мер лучше всего может сказать статистика заболеваемости коронавирусом. А она после возобновления вакцинации жителей поступившим российским препаратом от COVID-19 начала постепенно улучшаться. Об этом в интервью информагентству ТАСС сообщил Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

- С началом массовой вакцинации уменьшилось количество летальных случаев, - заявил он.

Руководитель страны напомнил, что в связи со значительным ростом числа заболевших ковидом за последние 1,5 месяца в ЛНР были вынуждены ужесточить противоэпидемические меры.

- С 11 августа в Республике снова ввели тщательный контроль за соблюдением масочного режима, приостановили проверки субъектов хозяйствования, работу кинотеатров, аквапарков и танцевальных залов. Но я думаю, что с учетом темпов вакцинации и регулярного получения российских препаратов от COVID-19 такая ситуация сохранится ненадолго, - отметил Леонид Пасечник.

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Об этом сообщает Минздрав (подробнее)