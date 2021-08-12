Какие новые ограничения ввели в ЛНР из-за роста случаев заражения СOVID-19

В общественном транспорте водители и все пассажиры должны быть в масках. Фото: ЛИЦ

В ЛНР Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) в связи с ухудшением эпидемической обстановки ввела новые ограничения с 11 августа. Об этом сообщила пресс-служба Правительства ЛНР.

Отныне работодатели должны обеспечить информирование работников о необходимости ношения лицевых масок либо респираторов. Более того - не допускать работников без масок в занимаемые здания, строения, сооружения, а также служебный транспорт.

При этом главы администраций городов и районов, министерство инфраструктуры и транспорта, организации, осуществляющие перевозку пассажиров в общественном транспорте, включая такси, должны не допускать работу водителей без лицевых масок. А также перевозку пассажиров без масок.

На рынках всех форм собственности приказано усилить контроль за соблюдением масочного режима при осуществлении торговой деятельности.

В свою очередь, до особого распоряжения на территории ЛНР приостановлено проведение физкультурных мероприятий и спортивных соревнований. Исключением являются мероприятия без участия зрителей с количеством участников не более 50 человек при условии неукоснительного соблюдения антиковидных ограничений.

Также запрещено:

- проведение выступлений музыкальных, театральных и иных коллективов, отдельных исполнителей в помещениях, не оборудованных посадочными местами;

- работа танцевальных залов (площадок), в том числе в предприятиях общественного питания;

— проведение массовых мероприятий культурного, зрелищного, развлекательного характера в общественных местах (ограничения не распространяются на публичные мероприятия с количеством участников не более 50 человек).

Эти публичные мероприятия могут проводиться исключительно при условии обеспечения социального дистанцирования (не менее 1,5 м), бесконтактного контроля температуры тела граждан, обработки рук кожными антисептиками или дезинфицирующими салфетками, а также использования лицевых масок.

Кроме того, приостановлена:

— работа кинотеатров, театров, кино-концертных залов за исключением осуществления ими деятельности с соблюдением ограничения по заполняемости зала не более 30% и равномерной рассадкой зрителей;

— проведение работодателями любых массовых мероприятий, в том числе праздничных с участием работников;

— работа аквапарков.

Допуск посетителей в фитнес-клубы и спортивные залы ограничен из расчета на одного человека не менее 10 кв. м площади зала.

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