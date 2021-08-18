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Политика18 августа 2021 12:08

Киевские силовики разместили бронетехнику в жилом поселке Донбасса

Об этом сообщили в НМ ЛНР
Павел ХАНАРИНПавел ХАНАРИН
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Размещение вооружения в населенных пунктах - нарушение Допмер. Фото: штаб ООС

Размещение вооружения в населенных пунктах - нарушение Допмер. Фото: штаб ООС

Украинские вооруженные формирования продолжают размещать бронетехнику в жилых населенных пунктах на подконтрольной Киеву территории Донбасса, тем самым подвергая опасности мирное население. Об очередном факте нарушения украинской армии сообщили в Управлении Народной милиции Луганской Народной Республики.

- В зоне ответственности 79-й бригады ВСУ отмечено размещение бронетранспортера БТР-70 в жилом районе населенного пункта Трехизбенка, – говорится в сообщении.

Размещение вооружения и военной техники в населенных пунктах - нарушение третьего пункта Дополнительных мер по обеспечению режима прекращения огня и контроля за его соблюдением.

Ранее сообщалось, что военнослужащие ЛНР открыли ответный огонь по позициям ВСУ, с которых велись обстрелы по Золотому-5 и Желобку.

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