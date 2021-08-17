День города и День шахтера в Донецке 2021: Кто из российских артистов выступит на празднике

Центром гуляний станет парк имени Щербакова Фото: Юрий СОБОЛЕВ

Праздничные мероприятия в честь профессионального праздника шахтеров, а также Дня города пройдут в Донецке с 26 по 29 августа. Об этом сообщил мэр столицы Алексей Кулемзин.

Ожидается приезд гостей из России. Так, 27 августа дончан приглашают на концерт инструментальной народной музыки с участием исполнителей из Екатеринбурга - группы «Изумруд». Он пройдет в парке Ленинского Комсомола с 18:00 до 21:30.

В субботу, 28 августа, в парке Ленкома с 16:00 до 21:30 состоится фестиваль джазовой музыки «Донецкий джаз». В числе выступающих – российский пианист, певец и композитор Денис Мажуков.

В воскресенье, 29 августа, в парке имени Щербакова в 18:00 начнется концерт с участием артистов из России – рэпера Doni (Достонбек Исламов), певицы Анет Сай (Анна Сайдалиева), групп «Инфинити» и «Мохито», а также барабанного шоу «Drumtime».

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