В Луганске при падении с высоты получил серьезные травмы 12-летний подросток

Мальчик упал с высоты 2-го этажа заброшенного детского сада. Фото: МЧС ЛНР

16 августа в Луганске при падении с высоты 2-го этажа заброшенного детского сада, расположенного в квартале Ленинского Комсомола, получил серьезные травмы 12-летний мальчик. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МЧС ЛНР.

Сообщение в полицию поступило в 18:30 от случайных прохожих. Подростка на автомобиле скорой помощи доставили в Республиканскую детскую клиническую больницу. Его диагноз: кататравма, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибленная рана нижней губы и подбородка, закрытый перелом левого предплечья в нижней трети, ушиб мягких тканей левого бедра. Сейчас состояние ребенка удовлетворительное, прогноз благоприятный.

Как удалось выяснить, сначала компания мальчишек играла на стадионе возле школы, потом продолжили прогулку в бесхозном здании детсада. Ребята решили забраться повыше и поиграть там. Один из них оступился и сорвался с высоты примерно 3,5 метров. Упав на землю лицом вниз, подросток сильно ударился нижней частью лица и туловищем.

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