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Общество17 августа 2021 9:50

В Харцызске спасатели МЧС пришли на помощь водителю грузовика, который попал в аварию

Пострадавшего мужчину госпитализировали в местную больницу
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Пострадавшего водителя переложили на медицинские носилки и передали работникам скорой медицинской помощи. Фото: МЧС ДНР

Пострадавшего водителя переложили на медицинские носилки и передали работникам скорой медицинской помощи. Фото: МЧС ДНР

16 августа в Харцызске спасатели МЧС пришли на помощь 25-летнему водителю грузовика, который попал в аварию. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.

Дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Вокзальная. Грузовой фургон «ГАЗ-3302» столкнулся с железобетонной опорой.

- Спасатели Государственного пожарно-спасательного отряда Харцызска при помощи гидравлического инструмента демонтировали водительскую дверь, извлекли мужчину 1995 года рождения из автомобиля. Затем переложили на медицинские носилки и передали работникам скорой медицинской помощи. Пострадавший госпитализирован в учреждение здравоохранения, - говорится в сообщении.

От МЧС ДНР привлекались 2 машины и 6 сотрудников.

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