Житель Донецка взорвал запал гранаты

Взрыв был спровоцирован из-за неосторожного обращения с боеприпасом Фото: Михаил ФРОЛОВ

На прошлых выходных в Кировском районе Донецке местный житель взорвал запал от гранаты. Теперь ему грозит наказание по уголовной статье. Об этом сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел ДНР.

Уточняется, что инцидент произошел ненамеренно. Виновный спровоцировал детонацию боеприпаса во время неосторожного обращения с ним. Кроме того, жертв и пострадавших нет. Мера наказания ему будет выбрана согласно статье 242 Уголовного кодекса ДНР (хулиганство).

Напомним, что 13 августа произошел похожий инцидент. Поздно ночью мужчина взорвал гранату в жилом массиве прифронтового Куйбышевского района Донецка. Тогда жертв также удалось избежать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украинская армия обстреляла из гранатометов село Ленинское на юге ДНР

Об этом сообщили в представительстве Республики в СЦКК (подробнее)