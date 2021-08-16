Украинская армия обстреляла из гранатометов село Ленинское на юге ДНР

ВСУ продолжают обстрелы. Фото: штаб ООС

Утром 16 августа украинские вооруженные формирования открыли огонь по селу Ленинское на юге Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

- Обстрел велся в 8.30 со стороны подконтрольного Украине населенного пункта Водяного, - сказано в сообщении.

В представительстве Республики в СЦКК рассказали, что киевские силовики выпустили 15 гранат из АГС.

- Информация о пострадавших и повреждениях не поступала, - сказали в представительстве ДНР в СЦКК.

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