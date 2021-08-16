Народная милиция ЛНР зафиксировала присутствие ВСУ на участке разведения сил

В районе населенного пункта Катериновка замечено присутствие ВСУ. Фото: пресс-центр штаба ООС

На участке разведения сил и средств в районе села Катериновка Попаснянского района Народной милицией ЛНР зафиксировано присутствие боевиков и техники вооруженных формирований Украины. Об этом сообщил официальный представитель оборонного ведомства Республики Иван Филипоненко.

— В районе населенного пункта Катериновка отмечено нахождений военного автомобиля и двух военнослужащих 24-й бригады ВСУ, — говорится в сообщении.

Кроме того, в оборонном ведомстве сообщили, что противник в очередной раз использовал транспорт с символикой Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня для перевозки вооружения и заминировал дорогу вблизи населенного пункта Попасная.

Напомним, в Донбассе уже год действуют дополнительные меры по обеспечению режима прекращения огня и контроля за его соблюдением. В частности, они запрещают сторонам конфликта проводить наступательные операции и разведывательно-диверсионные действия, использовать беспилотники, а также размещать тяжелое вооружение в населенных пунктах и их окрестностях.

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