За неделю пятеро украинских военных сбежали с передовой

За минувшую неделю пятеро украинских военных сбежали с передовой. И это только статистика по оперативно-тактической группировке «Север». О дезертирстве украинских силовиков рассказал официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

- Нам стало известно, что начальником штаба 79-й бригады Гончаруком была осуществлена проверка наличия личного состава и организация несения боевого дежурства в 3-м десантно-штурмовом батальоне на переднем крае. 13 августа в районе населенного пункта Дмитровка было обнаружено отсутствие на боевом посту рядового Мурашко, который во время несения боевого дежурства, воспользовавшись бесконтрольностью со стороны командования, самовольно покинул передовую позицию со штатным боевым оружием, - заявил Иван Филипоненко.

Представитель оборонного ведомства добавил, что командование бригады организовало поиски дезертира, в том числе и по его месту жительства - в поселке городского типа Черкасское Днепропетровской области.

- Местонахождение беглеца до сих пор не установлено. Хочу отметить, что это уже пятый случай дезертирства военнослужащих в оперативно-тактической группировке «Север» за неделю, - заявил Филипоненко и отметил, что морально-психологическое состояние украинских военнослужащих в зоне карательной операции остается на низком уровне.

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Об этом сообщили в Народной милиции Республики (подробнее)