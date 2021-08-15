ВСУ обстреляли Золотое-5 в ЛНР

Вооруженные формирования Украины один раз с начала суток нарушили режим прекращения огня в зоне ответственности Луганской Народной Республики. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции ЛНР.

- Обстрелу подвергся район Золотого-5, - говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве Республики рассказали, что для обстрела населенного пункта киевские силовики применяли гранатомет РПГ-7.

Тем временем армия Украины обстреляла три населенных пункта Донецкой Народной Республики, применяя в том числе 120-миллиметровый миномет.

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