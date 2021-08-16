Саур-Могилу реконструируют к 80-летию освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков

В дальнейшем проект восстановления мемориального комплекса будет еще дорабатываться Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Восстановление мемориального комплекса «Саур-Могила» завершат к 80-летию освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков. Памятному месту вернут прежний аутентичный вид. Но также в композиции появятся новые детали, связанные с боевыми действиями 2014 года. Так решили члены экспертной комиссии во время промежуточного совещания.

— Сегодня перед нами стояла крайне важная задача – определить, как именно будет выглядеть один из главных национальных памятников Республики. Символ непокоренности и мужества нашего народа и в годы Великой Отечественной войны, и в период нынешнего вооруженного конфликта в Донбассе, — отметил вице-премьер правительства ДНР Владимир Антонов.

По задумке авторов проекта реконструкции Саур-Могилы на территории комплекса будет построен новый музей для увековечивания памяти бойцов, погибших в 2014 году во время защиты высоты. Непосредственно по пути к вершине по левую и правую сторону будут расположены тематические инсталляции, посвященные событиям периода Великой Отечественной войны и боевым действиям наших дней.

Также в планах восстановить тематические пилоны памяти погибшим воинам. Однако барельеф «Героям авиации» было решено законсервировать в прежнем виде. Дорогу к «Алее славы» выложат базальтом. В конце аллеи появится обелиск в память о подвиге советского солдата.

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