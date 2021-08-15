Военный эксперт из ЛНР: Все неточности и погрешности, которые присутствуют в фильме «Солнцепек», с лихвой перекрываются самой идеей и реализацией задуманного

Андрей Марочко. Фото: ВКонтакте/Андрей Марочко

Военный эксперт, общественный деятель, подполковник запаса Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко высказал свое мнение относительно фильма «Солнцепек», который повествует о событиях в Луганске летом 2014 года.

- В главных героях проглядывают собирательные образы участников луганского ополчения 2014 года, а атмосфера происходящего и хронология приближена к реальности, - сказал ЛИЦ Марочко. - Все неточности и погрешности, которые присутствуют в фильме, с лихвой перекрываются самой идеей и реализацией задуманного.

Андрей Марочко отметил, что о войне в Донбассе снято мало фильмов.

- Хотя происходящее по-прежнему затрагивает судьбы миллионов русских людей, - подчеркивает он. - Если кто-то еще не посмотрел этот фильм, то рекомендую это сделать. Особенно это касается тех, кого миновали эти страшные события. В фильме очень много жутких сцен и натуралистических эпизодов, но поверьте, бывало и похуже, и пострашнее.

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