Роман Разум поделился впечатлениями от фильма «Солнцепек»

Дончане говорят, что даже официальный трейлер фильма смотреть невыносимо тяжело. Фото: скрин/https://www.youtube.com/watch?v=mMNmupuqKgU

Не успел выйти в прокат нашумевший фильм «Солнцепек», как его активно начали распространять в соцсети. Свое мнение о картине высказал руководитель ансамбля «Новороссия», создатель фильма «Ополченочка» Роман Разум.

- Впечатление у меня двоякое. С одной стороны, я очень благодарен создателям, что прямо и очень конкретно показали, кто и какими методами убивал и продолжает убивать наших граждан, - поделился впечатлениями Роман Разум. - Круто отработали художники по гриму и спецэффектам. С другой стороны, мне не хватило истории человеческих судеб, эмоций и сопереживания. На протяжении просмотра фильма даже «комка» в горле ни разу не было. Когда весь фильм залит кровью и трупами, то начиная с середины уже как-то не цепляет. Многие моменты эффектные, но в то же время либо очень жестокие, либо бездушные. Не хватает в фильме эмоционального контраста.

При этом Роман подчеркнул, что посмотреть фильм нужно всем взрослым людям, помня о том, что он достаточно тяжелый.

- Просматривая сегодня «Солнцепек», я поймал себя на мысли, что мы все вместе делаем одно большое и важное дело, - признался режиссер.

А мы напоминаем, что режиссерами «Солнцепека» выступили Максим Бриус и Михаил Вассербаум и в эти дни проходят премьеры картины в Питере, Москве, Новосибирске, Калининграде. Когда будет показан фильм в кинотеатрах Республик, пока неизвестно. Впрочем, дончане говорят, что для того, чтобы увидеть войну, им не нужно идти в кинотеатры.

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