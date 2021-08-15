За все время коронавирус в ДНР диагностировали у 52 009 жителей

14 августа исследования не проводились
Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
В министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики сообщили, что 14 августа исследований по выявлению коронавируса в ДНР не проводилось.
- По состоянию на 10.00 15 августа заболевших инфекцией COVID-19 на территории Донецкой Народной Республики – 52 009 - сообщили в Минздраве ДНР.
Из этого числа – 43 095 человек выздоровели от коронавируса. Зарегистрировано 3808 летальных случая. Лечение продолжают 4884 пациента.
- Минздрав ДНР настоятельно рекомендует соблюдать профилактические меры, а также санитарно-гигиенические рекомендации, - заявили в здравоохранительном ведомстве.
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