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Здоровье15 августа 2021 15:19

За все время коронавирус в ДНР диагностировали у 52 009 жителей

Выздоровели – 43 095 человек
Авторы (2):
Никита МАКАРЕНКОВ
Павел ХАНАРИНПавел ХАНАРИН
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14 августа исследования не проводились

14 августа исследования не проводились

Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики сообщили, что 14 августа исследований по выявлению коронавируса в ДНР не проводилось.

- По состоянию на 10.00 15 августа заболевших инфекцией COVID-19 на территории Донецкой Народной Республики – 52 009 - сообщили в Минздраве ДНР.

Из этого числа – 43 095 человек выздоровели от коронавируса. Зарегистрировано 3808 летальных случая. Лечение продолжают 4884 пациента.

- Минздрав ДНР настоятельно рекомендует соблюдать профилактические меры, а также санитарно-гигиенические рекомендации, - заявили в здравоохранительном ведомстве.

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