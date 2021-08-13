Какие продукты нужно есть, чтобы перенести резкую смену погоды – донецкий кардиолог

Лето выдалось очень жарким, и синоптики обещают пики жары и в августе Фото: Михаил ФРОЛОВ

Когда сильная жара сменяет осенней погодой, дает сбои сердечно-сосудистая система. Это особенно актуально этим летом – синоптики обещают пики жары в августе.

Врач-кардиолог ГКБ № 2 «Энергетик» г. Донецка Татьяна Пугачева специально для «Комсомолки» рассказала, как выжить в такой климатической катастрофе.

- Не совершайте в жаркое время длительных прогулок. Старайтесь не выходить на улицу с 10 утра до 17-ти вечера или ищите тень и делайте частые остановки, чтобы отдохнуть в ней, советует врач.

И вот еще важные моменты, на которые Татьяна Пугачева обращает внимание:

- Если на улице больше +30С, откажитесь от глухих воротников, тугих ремней и обтягивающих блузок в пользу открытой, свободной, не стесняющей тело одежды светлых оттенков из натуральных тканей.

В дневное время носите открытую обувь на низкой удобной подошве и летние головные уборы - соломенные шляпы с полями, хлопчатобумажные панамы с отверстиями, кепи с козырьком.

Молодым женщинам советую не увлекаться косметикой, поскольку она препятствует потоотделению и на солнце очень вредит коже.

Пища должна быть лёгкой: овощи, фрукты, отварная рыба и курятина, холодные супы.

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