Донецкие онкологи: Не хочешь болеть – ешь больше овощей

Многие диеты пугают своей строгостью. Выдерживают не все Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В эпоху коронавируса мы привыкли слышать, что врачи в «красной зоне» находятся, как на передовой. Но на самом деле передовая не только там. Республиканский онкологический центр имени профессора Г.В. Бондаря (до событий 2014 года он назывался Донецким областным противоопухолевым центром) славился своими специалистами не только на Украине, но и во многих странах мира. И никогда не пустовал. И сейчас, учитывая, что часть Донбасса занята украинскими войсками, заполнен почти на 100 процентов.

Среди главных причин возникновения рака - стресс, некачественное питание. Врачи отмечают, что все чаще сталкиваются с редкими случаями развития опухолей. Раньше такие встречались раз в пять лет, а сейчас в среднем раз в полгода. На лечении - немало военнослужащих, больше стало рецидивов, когда вроде бы «ставший на ноги» пациент снова возвращается в онкоцентр.

Наши собеседники находятся на самой передовой в борьбе за их жизни. Дмитрий Шкарбун заведует отделением интенсивного сестринского ухода. И является республиканским внештатным специалистом Минздрава по паллиативной и хосписной медицине.

Виталий Фролков - терапевт-онколог, много лет возглавлял хосписное отделение в городской больнице № 21.

«Простого рецепта быть не может»

- Можно ли утверждать, что все мы, кто живет в Донбассе, находимся в группе риска по онкозаболеваниям? Что это означает на практике?

Дмитрий Шкарбун:

- Это проблема не только Донбасса. По данным ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения. - Авт.), неправильное питание увеличивает риск онкологии на 75 процентов. И по данным организации, к 2040 году число случаев заболевания раком будет на 47 процентов выше, чем в 2020 году. Самый значительный рост показателей снова придется на страны с низким и средним уровнем дохода.

Дмитрий Шкарбун Фото: Ольга ГАЛЬСКАЯ

Виталий Фролков:

- Есть образное утверждение, что не все люди доживают до «своего рака». Для меня показателен пример со студентами 4 курса, которых довелось протестировать на предмет риска развития онкологических заболеваний. Несколько простых вопросов о весе, питании и т.п. дали положительный результат. Мы должны понимать, что многие факторы риска образования рака можно изменить, и даже если у человека отягощенная наследственность, можно намного снизить вероятность заболевания.

- Универсальной диеты для всех и на все случаи жизни не существует, не так ли? Но каким рекомендациям по питанию могут следовать обычные люди, чтобы не заболеть раком?

Виталий Фролков:

- Действительно, простого рецепта быть не может, потому что употребление молока, например, может снизить вероятность рака желудка, но при этом повысить риск развития рака предстательной железы. Приходилось слышать высказывание, что «при хорошем питании снижается вероятность рака желудка, но повышается риск развития рака прямой кишки». Что-то в этом есть. В любом случае, должно быть чувство меры.

Виталий Фролков Фото: Ольга ГАЛЬСКАЯ

- Множество самых разных людей изображают из себя диетологов и дают очень странные рекомендации - от почти полного исключения углеводов («кремлевская диета») до жесткого вегетарианства без белков в пище (веганы). Какие из этих экспериментов на себе и других могут, напротив, повысить риск онкологии и других заболеваний?

Виталий Фролков:

- Абсолютно понятно стремление решить все вопросы простым «волшебным средством». Даже, чтобы похудеть, надо подходить к организму системно. Необходима дозированная физическая нагрузка, режим труда и отдыха - банально, но это так.

Дмитрий Шкарбун:

- Что лучше всего снимает стресс? Это физические упражнения и, увы, алкоголь. Но для физкультуры нужно предпринять усилия, а алкоголь - в легкой доступности.

Как родным помочь больному

- Если у пациента рак, он лечится, и врач ему многое из еды запретил, а близкие решили следовать похожему рациону питания - чтобы больному было психологически легче - так можно делать? На что обратить особое внимание, чтобы не навредить здоровью?

Виталий Фролков:

- Важно понять, что далеко не всегда близким людям под силу выполнять рекомендации, предназначенные для пациента. Хотя подобная практика существует и оправдана, допустим, в семьях с ребенком, который болеет сахарным диабетом. Определяющим являются внимание и поддержка, участие в судьбе больного. Копирование пищевого рациона не будет единственной мерой.

- Моя знакомая много лет не добавляет ни грамма поваренной соли в пищу. Она утверждает, что так нужно делать абсолютно всем (лично она делает это ради больной дочери) - это действительно так?

Дмитрий Шкарбун:

- В середине прошлого столетия немецкий диетолог Макс Герсон предложил гипотезу относительно злокачественного роста опухолей, в которой большая роль отводилась нарушению баланса между калием и натрием, с накоплением последнего, развитием внутриклеточного отека и патологии. Соответственно, диетой предусматривалось исключение поваренной соли. Эта методика имеет своих сторонников, но, как и любая другая, требует взвешенного индивидуального подхода.

- Медицинские диеты пугают своей строгостью. Когда можно немного отступить от ограничений, а когда «конвой стреляет без предупреждения» (т.е. последствия не замедлят сказаться)? О чем, в первую очередь, должен думать пациент?

Виталий Фролков:

- Способность выполнять врачебные рекомендации называется комплаентностью и во многом определяет успешность лечебного процесса. Это касается и диетотерапии.

- А вы сами придерживаетесь каких-то систем по питанию? К примеру, сыроедение, вегетарианство?

Дмитрий Шкарбун:

- Нет. Хотя я слышал немало положительных откликов о сыроедении. Но в этом случае продукты должны быть экологически чистыми, не из супермаркета.

Виталий Фролков:

- Не обязательно становиться классическим веганом. Православные традиции соблюдения постов дают хороший пример. Немаловажно и то, что подразумевается духовный рост. У гармоничных людей вероятность заболевания ниже. Главное - «не есть ближнего».

Хочешь жить долго и качественно - питайся правильно! Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Что советуют врачи

В день нужно потреблять не менее 500 грамм свежих овощей и фруктов.

Приветствуются отруби, растительное масло холодного отжима, особенно льняное, зеленый чай, соевые и морепродукты.

Известны положительные свойства натуральных соков - апельсинового, морковного, а также соков из зеленых овощей. Не стоит забывать о возможностях лечебного голодания, главное, чтобы оно не приводило к избыточным стрессовым реакциям.

Вместе с тем следует помнить, что растительные продукты не содержат всех незаменимых аминокислот и вегетарианство не может обеспечить белковую полноценность рациона, дополнительно возникает риск дефицита железа.

Уменьшение соли в пище способствует и уменьшению риска возникновения рака желудка.

А приятные на вкус продукты – всякие копчености, жареное красное мясо при регулярном употреблении повышают вероятность онкопатологии толстой кишки.

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