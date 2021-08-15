В Донецке в больнице Вишневского произошел порыв в системе подачи кислорода для аппаратов ИВЛ Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На территории больницы Вишневского в Донецке в системе кислородоподающего оборудования для аппаратов искусственной вентиляции легких произошел порыв. Об этом сообщили в пресс-службе министерства по чрезвычайным ситуациям Донецкой Народной Республики.

- 14 августа в Киевском районе Донецка в инфекционном отделении ЦГКБ №1 произошел порыв в подземной магистрали системы кислородоподающего оборудования для аппаратов искусственной вентиляции легких, - говорится в сообщении МЧС ДНР.

Спасатели начали восстановительные работы. Оперативно освобожден освободили поврежденный участок подземной магистрали от асфальтового покрытия, грунта и бетонной защиты.

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