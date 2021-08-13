14 августа в Донецке будет облачно с прояснениями, + 28 градусов Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В Донецке и Донецкой Народной Республике 14 августа будет облачно с прояснениями. Без осадков.

По прогнозу синоптиков МЧС ДНР, температура воздуха составит от + 26 до + 28 градусов.

В течение суток ветер будет дуть в северном направлении. Скорость воздушных масс составит от 7 до 12 метров в секунду.

14 августа отмечается праздник Происхождения Креста Господня (Первый Спас). Наши предки говорили, что у Спаса всего в запасе: и дождь, и ветер, и разнопогодье, то есть погоду на этот день предугадать было сложно. Если все-таки в этот день будет дождь, то мало пожаров бывает. С этого дня начинаются проводы лета, может быть первый ранний ночной заморозок, начало холодных рос.

По прогнозам синоптиков, 15 августа в Донецке и ДНР погода существенно не поменяется.

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