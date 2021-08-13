Первоклассники ДНР получат в подарок уникальную «Азбуку Донбасса»

Каждая буква "Азбуки" связана с Донбассом. Фото: скрин/https://www.youtube.com/watch?v=BJDLc8NnNjI

В ДНР уже готова к выпуску «Азбука Донбасса. Книга издана под патронатом Главы Республики Дениса Пушилина.

Автором азбуки стал писатель, сценарист, журналист Сергей Волков, а красочные иллюстрации принадлежат художнице Дарине Лысаковой.

В этой книге есть очень симпатичный сказочный герой Миласик, который станет не только провожатым для детворы в мир знаний, но и познакомит их с идентичностью нашего края. Ведь каждая буква новой азбуки связана с Донбассом и охватывает весь алфавит: Донецк, железная дорога, терриконы, уголь, Юз и т.д.

Представителями общественного движения «Донецкая Республика» сообщается, что первый тираж «Азбуки Донбасса» составляет 3323 экземпляра и будет вручен первоклашкам из льготных категорий. В будущем тираж планируют увеличить.

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