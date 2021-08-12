В Луганске поздравили со 100-летием участницу войны Анну Червякову

Анне Лазаревне пожелали крепкого здоровья и долгих лет жизни. Фото: АГ Луганск

Администрация Луганска поздравила со 100-летним юбилеем участницу Великой Отечественной войны Анну Червякову. Об этом сообщила пресс-служба столичной мэрии.

В горадминистрации рассказали, что Анна Червякова родилась 12 августа 1921 года в селе Титово Курской области в семье колхозников, где воспитывались четверо детей. С 12 лет девочка начала работать, в 16-ть переехала в Москву, была няней в детском саду. С 1939-го по 1943 год Червякова работала на заводе, а после освобождения Курской области от фашистов вернулась в деревню к родителям и вместе с ними трудилась в колхозе. В 1948 году вышла замуж, спустя год вместе с мужем и сыном приехала в Луганск, где работала на заводе имени 20 лет Октября, откуда и ушла на заслуженный отдых. Сейчас у ветерана двое детей, двое внуков и трое правнуков.

- Желаем Анне Лазаревне крепкого здоровья, долгих лет жизни, радости от общения с близкими и мирного неба над головой, – отметили в столичной мэрии.

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