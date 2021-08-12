В Красном Луче открыли бюст командира казачьей бригады артиллеристов Александра Бабичева

На открытии бюста Александра Бабичева. Фото: АГ Красный Луч

В Красном Луче открыли бюст первому комбригу артиллерийской бригады Александру Бабичеву. Об этом сообщили в администрации города.

Александр Бабичев известный в ЛНР командир. В 2014 году в Ровеньках он создал бригаду, основу которой составили казаки. Свой первый бой воины приняли на окраине поселка Георгиевка под Луганском. В октябре 2014 года Бабичев возглавил артиллерийскую бригаду на базе казачьей батареи. Артбригада участвовала в Чернухино-Дебальцевской операции, успех которой в значительной степени зависел от артиллеристов Бабичева. После окончания активных боевых действий комбриг служил еще два года. А после увольнения умер от сердечного приступа в 2017 году.

- Для Бога погибших казаков нет, они всегда стоят в нашем боевом строю. Мы чтим и помним тех людей, которые по зову сердца стали на защиту нашей большой Родины. Которые отстаивали наши земли, защищали семьи, детей, стариков, женщин, - сказал на открытии бюста советник главы ЛНР по вопросам казачества и военно-патриотического воспитания молодежи Сергей Юрченко.

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