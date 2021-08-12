Для пенсионеров республик Донбасса должны продлить действие просроченных карт «Ощадбанка»

Пенсионерам из ДНР пока нет необходимости ехать на Украину для идентификации. Фото: ГМ "Пролиска"

Кабинет министров Украины продлил действие адаптивного карантина до 1 октября. Об этом 11 августа заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

- Специалисты начинают фиксировать первые негативные тенденции роста количества госпитализации тяжелых больных. Поэтому правительство принимает постановление, которым продолжает режим чрезвычайной ситуации и адаптивный карантин до 1 октября, — сказал Шмыгаль.

Это хорошая новость для жителей ДНР и ЛНР, которые получают на Украине пенсии. Теперь в очередной раз отложат сроки прохождения идентификации переселенцев, а также продлят срок действия просроченных карт «Ощадбанка». Поэтому не будет необходимости срочно ехать на территорию незалежной за тридевять земель через Россию.

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