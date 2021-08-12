При обстреле ВСУ Нижнего Лозового получил ранение защитник ЛНР

Украинские военные обстреляли позиции защитников ЛНР. Фото: Пресс-центр штаба ООС

Украинские силовики за минувшие сутки один раз нарушили «режим тишины» в зоне ответственности ЛНР, в результате обстрела получил ранения военнослужащий Народной милиции. Об этом сообщило представительство Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрелу из станкового противотанкового гранатомета СПГ-9 подвергся район села Нижнее Лозовое.

- В результате получил ранения военнослужащий Народной милиции ЛНР. Информация о пострадавших среди мирного населения и разрушениях уточняется, - говорится в сообщении.

Тем временем, разведка Народной милиции ЛНР зафиксировала поджог сухой травы в зоне ответственности 2-го батальона 79-й бригады ВСУ в районе Счастья. В результате резкого изменения направления ветра огонь охватил позиции этого батальона. Отмечено три взрыва, предположительно, в результате возгорания минного поля. Ранения получили двое украинских военных, участвовавших в тушении пожара.

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Об этом сообщает Народная милиция ЛНР (подробнее)