В Донбассе украинские военные используют приборы для бесшумной стрельбы

Украинские военные используют приборы для бесшумной стрельбы. Фото: штаб ООС

Украинские военные, несущие службу у села Новоалександровка Попаснянского района, используют устройства для бесшумной стрельбы. Об этом сегодня на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

- Нашей разведкой отмечены факты использования боевиками 1-го батальона 24-й отдельной механизированной бригады в районе Новоалександровки приборов для бесшумной стрельбы с целью исключения возможности фиксации СММ ОБСЕ нарушений режима прекращения огня, - рассказал официальный представитель.

Он подчеркнул, что ежедневный рост количества огневых провокаций явно свидетельствует о нежелании украинской стороны выполнять взятые на себя обязательства по мирному урегулированию конфликта на Донбассе. А дальнейший рост количества обстрелов территории Республики неминуемо приведет к срыву украинскими боевиками дополнительных мер по усилению и контролю действующего перемирия.

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