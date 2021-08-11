Украинские военные обстреляли Донецк, Горловку и Коминтерново. Фото: штаб ООС

Украинские военные за минувшие сутки пять раз обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив по ее территории больше шестидесяти боеприпасов. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- В зоне артобстрела оказались Старомихайловка (донецкое направление), поселки шахты имени Гагарина и Озеряновка (горловское направление) и Коминтерново (мариупольское направление), - говорится в сообщении представительства Республики в СЦКК.

Противник применял минометы калибром 82 и 120 миллиметров, гранатометы различных типов, а также стрелковое оружие.

Напомним, что сейчас в Донбассе действует пакет дополнительных мер усиления и контроля режима прекращения огня. Документ запрещает применять любое оружие, стягивать военную технику, проводить диверсии, укреплять боевые позиции и запускать беспилотники.

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