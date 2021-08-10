ВСУ выпустили по ДНР 35 боеприпасов – есть разрушения

ВСУ продолжают стрелять. Фото: штаб ООС

За прошедшие сутки вооруженные формирования Украины четыре раза нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории Донецкой Народной Республики 35 боеприпасов, в результате которых повреждена летняя кухня поселке на окраине Донецка. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроли и координации режима прекращения огня.

В зоне обстрелов на донецком направлении оказался район поселка шахты «Трудовская»; на горловском — поселок Байрак; на мариупольском – окрестности сел Безыменное и Ленинское, - говорится в сообщении.

Для обстрелов киевские силовики применяли гранатометы и стрелковое оружие.

- Накануне летняя кухня жилого дома в поселке шахты «Трудовская» на западной окраине Донецка была повреждена огнем украинских вооруженных формирований. Жертв среди мирных граждан за отчетный период не зафиксировано, - рассказали в представительстве Республики в СЦКК.

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