В Суходольске ребенок выпал из окна, облокотившись на москитную сетку

Ребенок чудом остался жив Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Республиканскую детскую больницу на днях доставили мальчика с в возрасте почти два года с черепно-мозговой травмой. Из пояснений мамы удалось установить, что мальчик выпал из окна второго этажа после того, как облокотился на москитную сетку. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС ЛНР.

— Молодая женщина играла со своим сыном, сидя на подоконнике. Ребенок прыгал, крутился, в какой-то момент потерял равновесие, оперся на сетку, которая оборвалась сверху, и выпал на улицу вместе с ней. Малыш упал головой на клумбу, что спасало ему жизнь, находился постоянно в сознании, — рассказали в спасательном ведомстве.

Медики диагностировали у мальчика кататравму, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ссадину лба слева. На данный момент угрозы жизни и здоровью нет.

В жаркое время года такие происшествия происходят очень часто. В связи с этим в МЧС напоминает, как можно уберечь ребенка от падения. Самое важное никогда не оставлять ребенка без присмотра или принять дополнительные меры предосторожности. Например, заменив сетку решетками с небольшим просветом, поставив блокираторы на окна или отодвинув от окон все виды мебели, по которым ребенок мог бы взобраться на подоконник.

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