«Лучшая модель» из Луганска Юлия Байрамова: Как ни высокомерно сейчас прозвучит, но я - «королева красоты»

В 2018 году Юлия завоевала почетный титул - Гран-при «Лучшая модель» на конкурсе красоты «Московская красавица». Фото: Личный архив Юлии Байрамовой

Юлия Байрамова - модель, организатор конкурсов красоты, руководитель продюсерского центра для моделей, представитель компании «World Russian Beauty» в Луганской Народной Республике.

Девушка впервые приняла участие в конкурсе красоты в 2016 году. Уже тогда она поняла, что это увлечение займет важную роль в ее жизни. Через год Юлия победила на престижном конкурсе в Москве, где ей и предложили организовывать такие мероприятия в родном городе. Один конкурс шел за другим, победа за победой. В 2018 году Юлия завоевала почетный титул - Гран-при «Лучшая модель» на конкурсе красоты «Московская красавица». В нем за победу боролись двадцать представительниц прекрасного пола из разных городов России.

Как удается совмещать роль организатора конкурсов красоты и модели и можно ли это считать бизнесом - девушка рассказала в эксклюзивном интервью «Комсомолке».

- Каким было ваше детство, всегда считали себя красивой или чувствовали комплексы?

- Мое детство было настолько насыщенным, что даже не оставалось времени задумываться над этим. Я всегда была веселой и общительной. Я была лидером, поэтому комплексов у меня не возникало. А если какие-то и были, то незначительные, и их я давно поборола и исправила. Так как я с раннего детства на сцене - как хореограф по образованию - то росла в мире красоты, ярких костюмов, страз, макияжа. Я и мои подруги всегда были яркими, эффектными и умными, мы даже и не думали о том, красивые мы или нет - мы это просто знали.

- В детстве мечтали стать моделью?

- Большинство людей немного неправильно трактуют понятие «модель». Моделинг и конкурсы красоты - это разные вещи и требуют разного подхода. Я не могу назвать себя моделью, так как все мои съемки и показы - это больше хобби. Как ни высокомерно сейчас прозвучит, но я - «королева красоты». Я не могу сказать, что это было главной мечтой моего детства, но все-таки каждая девочка мечтает быть принцессой, а во взрослой жизни это можно реализовать.

- Что послужило первой ступенью в этом направлении?

- Еще в 2016 году я впервые приняла участие в конкурсе красоты. Мне это занятие показалось достаточно интересным. А дальше был уже азарт и огромное количество международных и Всероссийских конкурсов. У меня не было каких-либо ожиданий. Я просто делала и делаю то, что мне нравится. Просто получаю от этого удовольствие и наслаждаюсь жизнью.

Девушка впервые приняла участие в конкурсе красоты в 2016 году. Фото: Личный архив Юлии Байрамовой

- Что было самым сложным за время карьеры?

- Не терять веру в себя. Иногда появляется дикое желание все бросить и уехать куда-нибудь далеко, подальше от суеты, где тебя никто не знает, начать все с нуля. Это происходит достаточно часто, нужно научиться брать себя в руки. В работе я всегда честна по отношению к себе и к остальным. Пожалуй, это самое большое достижение - иметь возможность быть честным и говорить то, что думаешь.

- Как решили стать организатором конкурсов красоты в Луганске?

- После одного из конкурсов в Москве в 2017 году организаторы предложили мне проводить в Луганске конкурс, который стал отборочным для Всероссийских и международных конкурсов красоты. Спустя несколько лет получилось сделать так, чтобы и в Донецке появился такой конкурс.

- Что легче и интереснее - участвовать или организовывать?

- Это совершенно разные вещи. Я безумно люблю сцену и получаю такое удовольствие, находясь на ней, что словами не передать. И не важно, за кулисами нахожусь, как организатор, или на самой сцене, как участница. Нельзя сказать, что легче, а что труднее - это разные задачи. Когда ты участница, то отвечаешь сама за себя и за свой результат. А когда выступаешь организатором - то отвечаешь не только за себя, но и за все мероприятие, за других людей и их действия. Наверное, тут можно сказать об ответственности - быть организатором намного ответственнее.

- Как война повлияла на это направление?

- Свою деятельность я начала уже после событий, которые произошли в 2014 году. Но все-таки эти события основательно повлияли на данную сферу. Мне кажется, что упал уровень профессионализма.

Юлия Байрамова - модель, организатор конкурсов красоты, руководитель продюсерского центра для моделей. Фото: Личный архив Юлии Байрамовой

- Можно ли модельный мир считать бизнесом, к тому же прибыльным?

- Да, но нужно здраво оценивать себя и свои шансы. Зарабатывать в модельном бизнесе могут немногие, а хорошо зарабатывать - единицы. Это огромный труд. Сейчас, во времена инстаграма и Тик-Тока, гораздо больше можно зарабатывать блогерством.

- Какие планы на будущее и о чем мечтаете лично вы?

- Мой самый важный план на ближайшее будущее - это стать мамой. Так как это произойдет совсем скоро, сейчас стараюсь совмещать беременность и подготовку конкурса. После рождения ребенка хочу продолжить заниматься любимым делом и совмещать его с материнством. Вот деток хочется побольше в ближайшие годы. Мы сами способны превратить наши мечты в реальность - все в наших руках.

9 сентября выберут «Мисс Луганск»

В рамках празднования Дня города в столице ЛНР 9 сентября традиционно пройдет конкурс «Мисс Луганск». С начала июля ведется прием заявок от претенденток на титул.

Подготовка финалисток начнется в августе. Девушки будут разделены на две возрастные категории: «Юная мисс» от 14 до 17 лет и «Мисс» от 18 до 23 лет.

- На данный момент прислали больше семидесяти заявок. После первого кастинга мы отобрали в финал 7 девушек, - рассказывает «Комсомолке» организатор конкурса Юлия Байрамова. - Всего в финал планируем взять от 14 до 20 участниц, будем смотреть на результаты кастингов. Отбираем по нескольким параметрам - внешним данным, по перспективности и желанию работать над собой и развиваться.

Организатор уточняет, что «Мисс» должна быть красивой, с активной жизненной позицией, любящей свой город. Также она должна сама развиваться и помогать остальным в личностном развитии.

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Елена Делас завоевала титул на фестивале в рамках празднования 39-летия Дома моды Вячеслава Зайцева.

Елена Делас завоевала титул на фестивале в рамках празднования 39-летия Дома моды Вячеслава Зайцева. Фото: Личный архив Елены Делас

В конце июня в Москве проходил международный фестиваль красоты и моды «Beauty Universe». Луганчанка Елена Делас, которая принимала в нем участие, получила титул «Мисс Вселенная». Фестиваль проходил в рамках празднования 39-летия Дома моды Вячеслава Зайцева.

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