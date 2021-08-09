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Политика9 августа 2021 9:39

ЛНР один раз за сутки подверглась обстрелам ВСУ

Огонь велся из противотанкового ракетного комплекса
Екатерина СорокаЕкатерина Сорока
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Сообщения о повреждениях гражданской инфраструктуры уточняются. Фото: архив Представительства ЛНР в СЦКК

Сообщения о повреждениях гражданской инфраструктуры уточняются. Фото: архив Представительства ЛНР в СЦКК

Вооруженные формирования Украины в Донбассе за прошедшие сутки один раз нарушили «режим тишины» в зоне ответственности Луганской Народной Республики. Об этом сообщили в Представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Отмечается, что обстрел начался около 16.43 часов. Подразделения противника в районе населенного пункта Золотое-4 открыли огонь по Золотому-5. Применялся противотанковый ракетный комплекс. Всего было сделано два выстрела.

Сообщения о пострадавших среди мирного населения и разрушениях гражданской инфраструктуры не поступала. В Представительстве ЛНР в Совместном центре уточняют эту информацию.

Добавим, что ранее по оперативной сводке также сообщалось, что сигнал беспилотника мониторинговой миссии малого радиуса действия подвергался помехам во время полета вблизи населенного пункта Подлесное. Очередное нарушение украинской стороной условий дополнительных мер контроля перемирия отображены в ежедневном отчете ОБСЕ.

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