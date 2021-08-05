Луганчане выберут почетного гражданина города на народном голосовании

На звание почетного гражданина Луганска претендуют четыре человека. Фото: администрация Луганска

С 6 августа в онлайн-режиме стартует голосование за кандидатов на присвоение звания «Почетный гражданин города Луганска» 2021 года. Администрация столицы ЛНР приглашает луганчан поучаствовать в народном голосовании.

«Жители Луганска приглашаются к участию в голосовании за кандидатов на присвоение звания «Почетный гражданин Луганска» 2021 года, которое будет проводиться с 6 августа в онлайн-режиме и путем заполнения бюллетеней для голосования», — говорится в сообщении.

В этом году претендентов на присвоение почетного звания сразу четыре: заслуженный врач Украины и Луганской Народной Республики Владимир Радионов, автор памятника основателю города Карлу Гаскойну Александр Редькин, мастер спорта по вольной и греко-римской борьбе Эльбрус Цахоев, создатель эффективной системы в сфере повышения квалификации управленческих кадров в ЛНР Геннадий Чунихин.

Проголосовать за одного из претендентов на присвоение почетного звания можно до 26 августа на официальном сайте администрации города Луганске.

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