Глава миссии ООН по правам человека на Украине встретилась с удерживаемыми в ЛНР лицами

Беседа Матильды Богнер с заключенными была конфиденциальной. Фото: архивный снимок Организации объединенных наций на Украине

Глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер сегодня, 5 августа, побывала в Луганской учреждении исполнения наказаний, ранее называвшийся следственным изолятором №17, где встретилась с удерживаемыми в ЛНР лицами.

— Сегодня мы посетили СИЗО и здесь у нас был доступ к четырем людям, у нас было 10 минут с каждым, мы обсуждали конфиденциально с ними ситуации. Я не буду рассказывать, о чем мы говорили, наш мандат – это смотреть на ситуацию по правам человека, — отметила Богнер.

После посещения удерживаемых группа Мониторинговой миссии отправится в поселок городского типа Донецкий и поселок Голубовское. Там они пообщаются с местными жителями, чтобы узнать реальную обстановку населенных пунктах у линии соприкосновения.

Сопровождает в поезде Матильду Богнер председатель ЛНР в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Контактной группы, руководитель рабочей группы по обмену военнопленными ЛНР Ольга Кобцева.

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