Лифты в Луганске будут работать до 23 часов

Лифты в столичных многоэтажках теперь работают с 7 до 23 часов. Фото: АГ Луганска

Работа лифтов в многоквартирных домах Луганска продлена до 23 часов. Об этом сообщила пресс-служба столичной администрации.

- В связи с тем, что действие режима комендантского часа на территории ЛНР указом Главы Республики приостановлено, принято решение о продлении работы лифтов в многоэтажных домах Луганска. Теперь они функционируют с 7 до 23 часов, – говорится в сообщении.

Раньше лифты в столичных многоэтажках работали с 7 до 21 часа.

Напомним, что Глава ЛНР Леонид Пасечник приостановил действие режима комендантского часа с 1 августа по 1 октября на территории ЛНР. За исключением Кировска, Первомайска и Славяносербского района, которые граничат с подконтрольной Украине территорией и подвергаются обстрелам и провокациям.

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