Новый главком ВСУ не пустил спикера Верховной Рады в Донбасс

Разумкову не позволили общаться с украинскими военными в Донбассе. Фото: Пресс-служба ВРУ

На Украине скандал – недавно назначенный главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный фактически запретил спикеру парламента Дмитрию Разумкову посетить Донбасс 3 августа.

Залужный объявил о временном запрете на посещение должностными лицами зоны проведения «операции объединенных сил» («ООС»). Как раз накануне широко разрекламированной поездки руководителя Верховной рады

- Поздно вечером 2 августа, накануне командировки, главнокомандующим ВСУ было сообщено о временном запрете. Основной целью командировки председателя Верховной Рады должно было стать ознакомление с текущей политикой безопасности и оперативной ситуацией в районе «ООС», а также общение с местными жителями и военнослужащими украинской армии, - заявили в пресс-службе парламента.

Очевидно, что противоречия в команде Зеленского достигли высшей степени накала, раз генерал может позволить себе перечить третьему лицу в государстве. Можно не сомневаться, что Залужный выполнял приказ президента Украины.

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