Украинские военные сегодня утром обстреляли из гранатометов Октябрь и Григоровку на юге ДНР

Схема обстрелов территории ДНР 3 августа. Фото: УНМ ДНР

Сегодня, 4 августа, утром ВСУ дважды нарушили режим прекращения огня. Под обстрелы попали села Октябрь и Григоровка на юге ДНР. Об этом сообщили в представительстве Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- В 07:00 по Октябрю было выпущено 3 гранаты из станкового противотанкового гранатомета (СПГ). А в 09:20 выпущено 9 гранат из СПГ по Григоровке, - говорится в сообщении.

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

В представительстве ДНР в СЦКК также сообщили, что за истекшие сутки ВСУ трижды нарушили режим прекращения огня. В зоне обстрелов оказались донецкое село Яковлевка, а также Коминтерново и Саханка на юге Республики.

Украинские военные применяли следующее вооружение. Донецкое направление: АГС– 1 раз (8 гранат). Мариупольское направление: миномет 82 мм – 1 раз (4 мины), СПГ – 1 раз (2 гранаты).

Повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.

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