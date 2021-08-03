Мирная жительница, раненая ВСУ в Коминтерново 2 августа, умерла

Украинские военные нарушают перемирие каждый день. Фото: штаб ООС

Сегодня, 3 августа, жительница Коминтерново 1964 года рождения, раненая в результате обстрела украинских военных 2 августа, скончалась в больнице Новоазовска. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Пострадавшая в результате вчерашнего обстрела Коминтерново женщина 1964 г.р. сегодня в 10.15 скончалась от полученных ранений в больнице Новоазовска, - говорится в сообщении представительства Республики в СЦКК.

Напомним, что в результате обстрела прифронтового Коминтерново со стороны вооруженных формирований Украины ранения получили два мирных жителя. В больнице города Новоазовска врачи борются за жизнь второго раненого - мужчины 1963 года рождения. У него осколочное ранение левого голеностопного сустава.

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