Жителю Докучаевска грозит до пяти лет лишения свободы за кражу домашней птицы

Мужчине грозит наказание - до пяти лет тюрьмы Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В министерстве внутренних дел Донецкой Народной Республики сообщили, что сотрудники полиции Докучаевска по горячим следам задержали обоснованно подозреваемого в хищении домашней птицы в селе Андреевка. Им оказался мужчина 1974 года рождения, который уже имел проблемы с законом.

- Установлено, что с подозреваемым в доме по соседству проживает его сестра со своим сожителем. Зная о том, что родственники занимаются разведением кур и уток, злоумышленник решился на похищение птицы с целью дальнейшей продажи. Когда потерпевшие ушли на работу, он пробрался во двор дома и совершил кражу, - рассказали в правоохранительном ведомстве Республики.

Сумма ущерба составила больше трех тысяч рублей. Злоумышленнику грозит наказание по уголовной статье за кражу с причинением значительного ущерба – до пяти лет лишения свободы.

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Об этом сообщили в МВД ДНР (подробнее)