Разрыли могилу и совершили кражу: Полиция Донецка задержала злоумышленников

Сотрудники Куйбышевского отдела полиции задержали злоумышленников. Фото: МВД ДНР

В Куйбышевском районе Донецка сотрудники районного отдела полиции задержали подозреваемых в краже из места захоронения. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел Донецкой Народной Республики.

Злоумышленники разрыли могилу и совершили кражу имущества.

- 20- и 27-летние безработные местные жители путем подкопа и пролома стены кувалдой, проникли в склеп и совершили кражу, - говорят в МВД Республики. - Причиненный действиями злоумышленников материальный ущерб составил более 40 тысяч рублей.

В правоохранительном ведомстве ДНР рассказали, что за кражу, совершенную группой лиц и надругательство над телами умерших и местами их захоронения – фигурантам грозит наказание – до пяти лет лишения свободы.

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