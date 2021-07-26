В Донецке задержали 40-летнего мужчину, который подозревается в хищении ограждения на Новодевичьем кладбище

Похититель успел продать ограду, а деньги – потратить. Фото: МВД ДНР

Полиция задержала подозреваемого в краже металлоконструкций с Новодевичьего кладбища в Донецке. Об этом сегодня сообщила пресс-служба МВД ДНР.

- Сотрудники уголовного розыска Пролетарского райотдела полиции Донецка задержали 40-летнего мужчину, который похитил металлические ограждения на территории кладбища «Новодевичье», — говорится в сообщении.

О хищении сообщила родственница умершего. Задержанным по подозрению в краже оказался местный безработный. Мужчина свою вину признал. Похищенное он успел продать, а вырученные средства — потратить. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы за преступление, предусмотренное п. «в» ч. 2 ст. 164 УК ДНР (кража, совершенная с причинением значительного ущерба).

Напомним, кладбище «Новодевичье» основано в 1980 году и находится в Пролетарском районе Донецка.

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