В Донецке спасли пожилого мужчину, который упал в колодец

Пострадавший госпитализирован в больницу. Фото: МЧС ЛНР

В воскресенье, 25 июля, в Киевском районе столицы ДНР спасатели МЧС пришли на помощь 71-летнему мужчине, который упал в колодец. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.

- В частном домостроении на улице Цитрусовой спасатели Государственного пожарно-спасательного отряда с помощью лестницы-штурмовки и спасательной веревки извлекли на поверхность мужчину 1950 года рождения. Пострадавший госпитализирован в больницу, - говорится в сообщении.

В тот же день понадобилась помощь спасателей 65-летней жительнице Пролетарского района Донецка. На улице Большая Магистральная пожарные с помощью выдвижной лестницы попали в квартиру на третьем этаже трехэтажного дома. Затем на носилках перенесли пожилую женщину к автомобилю скорой медицинской помощи.

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