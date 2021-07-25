Появились уточненные данные разрушений Донецка в результате субботних обстрелов

Так выглядят дома на Трудовских после обстрелов Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Число поврежденных домов на западе Донецка в результате обстрелов украинскими вояками 24 июля возросло до пяти. Об этом сегодня сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Под обстрел попали Трудовские и Александровка, что на западе Донецка. О повреждениях в первом поселке сообщалось в сводке, - констатирует представительство Республики в СЦКК.

По данным СЦКК, на текущий момент выявлены повреждения четырех жилых домов в Александровке: улица Челюскинцев, 1 – повреждены стекла в окнах и крыша; та же улица, дом №12 - повреждено ограждение; улица Шевченко, 2 - повреждены крыша и хозпостройка; там же, дом № 4 – повреждены стекла в окнах.

- По уточненной информации, противник вел огонь по Донецку из минометов калибром 82 миллиметра и РПГ, - добавили в СЦКК.

Жители прифронтовых поселков подают иски о возмещении ущерба в ЕСПЧ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Военный из Крыма Василий Семенов: «Пошел воевать - у меня обостренное чувство справедливости»

Крым вышел из Украины без войны. Многие крымчане пришли помочь Донбассу (подробнее)