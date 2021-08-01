На следующей неделе в Донецк возвращается жара

Недолго жители ДНР отдыхали от жары Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Жаркая погода без осадков ожидается на следующей неделе в Донецке. Столбик термометра в этот день будет достигать отметки 37 градусов по Цельсию. Об этом сообщило Министерство чрезвычайных ситуаций ДНР.

Весь июль в Донецке выдался жарким. Только в предпоследнюю неделю июля наблюдался значительный спад. Это обусловлено грозами и кратковременными осадками. Несколько дней температура держалась в пределах 25 – 28 градусов в светлое время суток, а ночью опускалась до 16 градусов. Но недолго дончане отдыхали от жары.

Как отмечают в ведомстве, ночью 2 августа воздух прогреется до 22 – 24 градусов, что не сильно отличается от сегодняшнего температурного фона. Только днем ожидается значительное повышение. Жители города столкнутся с жарой до +37 градусов. Скорость воздушных потоков незначительная – до 8 метров в секунду. Осадков не предвидится.

Напомним, что пик жары в Донецке наблюдался в конце второй – начале третьей недели июля. Тогда температура воздуха составляла +38 градусов. Из-за чего в МЧС даже объявили особый противопожарный режим.

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