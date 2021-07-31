Погода в Донецке на август 2021: Что обещают синоптики

В августе сохранится солнечная и жаркая погода Фото: Юрий СОБОЛЕВ

Погоду в Донецке на август 2021 предсказали синоптики. Что ждет жителей столицы ДНР в последний месяц лета?

Обычно в первой половине августа часто бывают очень жаркие дни, но уже чувствуется, что осень близко – ночи становятся более прохладными, вода свежеет, а с деревьев слетают желтые листья.

Впрочем, синоптики обещают, что август не будет чем-то отличаться от прошедшего июля. Природа старается компенсировать холодные и дождливые весну и июнь. При этом в последний месяц лета меньше будет изнуряющей жары – свыше +35 градусов. Дневная температура воздуха в течение месяца будет колебаться +27…+32 градуса. По ночам – 17-22 градуса. Осадки с грозами ожидаются лишь кратковременные, и не везде.

Но синоптики не исключают неожиданные вторжения прохладных и дождливых воздушных масс. Климат на планете настолько изменился, что часто невозможно прогнозировать погоду даже на несколько дней.

И по народным наблюдениям августовская погода – непостоянная. Ее трудно заранее определить. Кстати, в старину считалось, что Ильин день 2 августа лето заканчивает. Он является последним летним праздником. После этого дня начинают желтеть листья на деревьях, а трава перестает расти. После Ильина дня меняется поведение птиц и насекомых. В частности, мухи меньше кусаются, а комары и пауки куда-то пропадают.

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