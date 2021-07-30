В Донбассе Василию Маргелову посвятили художественную марку Фото: Ольга ЖУКОВА

«Почта Донбасса» выпустит новую художественную марку, посвященную Герою СССР, основателю воздушно-десантных войск Василию Маргелову. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе предприятия.

- Художественная почтовая марка, конверт и штемпель первого дня будут объединены общей стилистикой и посвящены генералу армии Василию Маргелову – легендарной, если не сказать культовой фигуре в истории отечественной армии, ведь благодаря ему воздушно-десантные войска стали настоящей армейской элитой, - отмечается в сообщении.

Продажи нового филателистического выпуска стартуют 2 августа с 08.00 в онлайн-магазине «Почты Донбасса», а в магазине на главпочтамте - в 13.00.

Во время Великой Отечественной войны Василий Маргелов больше всего прославился в боях за освобождение Херсона. Тогда он вместе с небольшой группой бойцов переправился через Днепр и несколько дней удерживал плацдарм до подхода главных сил.

Напомним, что День Воздушно-десантных войск в странах СНГ отмечается каждый год 2 августа.