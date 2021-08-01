Саперы ЛНР за месяц зачистили почти 20 тысяч квадратов площади от боеприпасов

Специалисты обследовали территорию вблизи населенных пунктов Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В июле саперы в ЛНР очистили от взрывоопасных предметов территорию вблизи населенных пунктов. Всего было зачищено почти 20 тысяч квадратных метров площади. Об этом сообщили в пресс-службе Представительства Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Уточняется, что работы проводились инженерно-саперными подразделениями Народной милиции ЛНР при содействии и контроле Представительства ЛНР в СЦКК.

— Проведены работы по проверке и очистке местности от взрывоопасных предметов и неразорвавшихся боеприпасов вблизи населенных пунктов и объектов жизнеобеспечения на общей площади 19,1 тысячи квадратных метров, в ходе которых обнаружено и обезврежено 26 взрывоопасных предметов, — говорится в сообщении.

Оборонное ведомство регулярно проводит подобные обследования территорий вблизи сел и поселков. За прошлый год специалисты обследовали в ЛНР больше 1,1 тысячи гектар территории. Тогда они обнаружили и обезвредили в разы больше взрывоопасных предметов – 1012.

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