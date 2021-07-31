Во время визита Зеленского в Донбасс от обстрела ВСУ погибли четверо защитников ДНР

Село Петровское целенаправленно обстреляли из 120-мм минометов. Фото: Пресс-центр штаба ООС

30 июля под Петровским в результате обстрела украинских боевиков из 93-й отдельной механизированной бригады погибли четверо защитников ДНР. Об этом сообщили в управлении Народной милиции Республики.

- Во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Донбасс с новым командующим ООС Александром Павлюком, с целью демонстрации преданности, боевики 3-го механизированного батальона 93-й бригады по приказу комбрига Дмитрия Брыжинского целенаправленно обстреляли из 120-мм минометов село Петровское, выпустив 6 мин, а также позиции вблизи участка разведения сил и средств №3, - говорится в сообщении.

Во время обстрела представительство ДНР в СЦКК запросило режим тишины путем задействования координационного механизма для эвакуации раненого военнослужащего. Проигнорировав запрос и нарушив все нормы международного гуманитарного права, украинские военные открыли огонь по прибывшему эвакуационному автомобилю. Было выпущено более 40 снарядов из БМП-2 и 60 гранат из АГС.

- Особый цинизм этого преступления заключается в том, что огонь по эвакуационному автомобилю велся целенаправленно. Противник знал о его гуманитарном предназначении, о времени и маршруте движения автомобиля украинская сторона была предупреждена заранее, - подчеркнули в УНМ.

В результате обстрела погибли четверо военнослужащих Народной милиции ДНР:

младший сержант Пьяных М.В. 1981 г.р.

рядовой Лебякин Д.А. 1985 г.р.

ефрейтор Акопян Р.А. 1993 г.р.

рядовой Волков И.Э. 1996 г.р.

В Народной милиции выразили искренние соболезнования родным и близким погибших военнослужащих.

В оборонном ведомстве отметили, что в соответствии с пунктом «е» Мер, с целью защиты мирного населения от обстрелов украинских боевиков, подразделения НМ ДНР вынуждено открыли ответный огонь из незапрещенного Минскими соглашениями вооружения и подавили огневую активность противника. Потери ВСУ уточняются.

Кстати, это не первая спланированная, циничная провокация Украины, свидетельствующая о том, что украинская сторона отказывается от выполнения каких-либо договоренностей. Двумя днями ранее, также в Тельмановском районе в районе села Новая Марьевка, огонь ВСУ унес жизни четверых защитников. Трое погибли сразу, а спустя время умер от ранений четвертый военнослужащий.

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